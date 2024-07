Argentina bate Equador nos pênaltis e é o 1º semifinalista da Copa América

Depois de empate em 1 a 1 no tempo normal, Albiceleste faz 4 a 2 sobre equatorianos nos pênaltis; Messi perdeu primeira cobrança, mas rivais Mena e Minda desperdiçaram do lado oposto

Reprodução/X/@CopaAmerica Lisandro Martínez marca de cabeça e abre placar em Houston (EUA) para a Argentina



Atual campeã mundial e sul-americana, a Argentina está na semifinal da Copa América 2024, após final dramático no NRG Stadium, em Houston (EUA), na noite desta quinta-feira (04). Depois de empate em 1 a 1, venceu o Equador por 4 a 2 nos pênaltis. Os gols no tempo normal foram de Lisandro Martínez, para a Albiceleste, e Kevin Rodríguez, para os equatorianos.

Quem a Albiceleste pode pegar na semifinal

Agora, a seleção de Lionel Scaloni aguarda o vencedor de Venezuela e Canadá, que medem forças nesta sexta (05), às 22h (de Brasília), no AT&T Stadium, em Arlington (EUA).

Jogo pegado, mas zagueiro argentino se sobressai

Na primeira metade da partida, o Equador começou melhor e tendo mais presença no campo de ataque argentino. Sarmiento, aos 14 minutos, testou o goleiro Dibu, e no rebote, Páez mandou por cima. Pouco depois, aos 16, Preciado mandou por cima da meta, assustando novamente a defesa argentina, que entrou em campo sem levar gols no torneio ate o momento.

Porém, os argentinos foram aos poucos crescendo e mostrando o motivo de terem feito campanha de 100% na primeira fase. Aos 26, Enzo Fernández cabeceou com perigo e criou a primeira chance do time azul e branco. O mesmo jogador, aos 33, finalizou, conquistando um escanteio após desvio em Pacho.

Foi aí que surgiu o gol da Argentina. Aos 34 minutos, Lionel Messi cobrou o tiro de canto, Mac Allister desviou e tirou a defesa adversária de combate, deixando Lisandro Martínez livre para cabecear para o fundo das redes equatorianas: 1 a 0. Aos 40, Enzo Fernández por pouco não ampliou.

Equador perde pênalti, não baixa cabeça e empata nos acréscimos

Na etapa final, a Albiceleste teve boa oportunidade de fazer o segundo em belo giro de Lautaro Martínez, porém a bola subiu na hora de finalizar. Mas o Equador cresceu e poderia ter empatado o jogo. Aos 14, Franco desviou e a bola parou no braço de De Paul. A arbitragem assinalou pênalti. Valencia cobrou, mas ‘tirou’ demais e a bola tocou na trave direita de Dibu, que saltou no canto oposto.

Os equatorianos tentaram não se abater e dois minutos depois, o mesmo Valencia chapou e a redonda foi na trave esquerda de Dibu Martínez. A equipe do técnico Félix Sanchez Bas fez as cinco mudanças e Minda, Kevin Rodríguez, Mena, Yeboah e Caicedo foram a campo. No fim, aos 45, depois de conseguido encarar as atuais campeãs mundiais de igual para igual, Kevin Rodrígez conseguiu o tão buscado gol de empate depois de se antecipar a Otamendi: 1 a 1 e penalidades máximas em Houston.

Argentina não se baqueia e vence nos pênaltis

Para quem achou que a Argentina iria para a disputa de pênaltis desanimada, se enganou. Conseguiu manter o nível de concentração no alto, mesmo com Messi desperdiçando a primeira cobrança no travessão, mostrando o motivo da seleção ser a atual campeã do mundo. Mena e Minda perderam para o Equador, parando em Dibu Martínez, o que abriu caminho para Álvarez, Mac Allister, Montiel e Otamendi garantirem a Albiceleste entre as quatro melhores da Copa América.

Ficha técnica:

Argentina 1 (4) x (2) 1 Equador

Dia, horário e local: quinta-feira (04), às 22h (de Brasília), no NRG Stadium, em Houston (EUA)

Argentina: Dibu Martínez; Molina (Montiel), Romero, Martinez (Otamendi) e Tagliafico; Mac Allister, Enzo Fernández (Lo Celso) e De Paul; Gonzaléz, Lionel Messi e Lautaro Martinez (Julian Alvarez). Técnico: Lionel Scaloni.

Equador: Domínguez; Preciado, Torres, Pacho e Hincapié; Franco (Jordy Caicedo), Moisés Caicedo e Gruezo (Mena); Sarmiento (Kevín Rodriguez), Páez (Minda) e Enner Valencia (Yeboah). Técnico: Félix Sánchez Bas.

Arbitragem: Andrés Matonte (URU)

Assistentes: Nicolas Turán e Martín Soppi (URU)

VAR: Leodan Gonzales (URU)

Gols: Lisandro Martínez (ARG); Kevin Rodríguez (EQU)

Cartões amarelos: Tagliafico e Nicolás Gonzalez (ARG); Moisés Caicedo e Enner Valencia (EQU)