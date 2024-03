Arsenal goleia Sheffield United por 6 a 0 e segue na perseguição aos líderes do Campeonato Inglês

Gunners chegaram a 61 pontos, dois a menos que o Liverpool e um atrás do Manchester City; gols foram marcados por Odegaard, Bogle, Martinelli, Havertz, Rice e White

Darren Staples/AFP Declan Rice comemora o quinto gol do Arsenal contra o Sheffield United



O Arsenal não teve dificuldades para golear o lanterna Sheffield United por 6 a 0, consolidando-se como a melhor defesa e assumindo o melhor ataque do Campeonato Inglês. Com 61 pontos, o time de Londres segue na perseguição aos líderes Liverpool e Manchester City, que possuem 63 e 62 pontos, respectivamente. Após 27 rodadas, o Arsenal acumula 68 gols marcados e 23 sofridos, números que têm efeito prático na competição, já que o saldo de gols é o primeiro critério de desempate. Contra o pior time do campeonato, a equipe de Mikel Arteta alcançou sua sétima vitória seguida. O destaque foi a diversidade de autores dos gols, mostrando que a responsabilidade de marcar é pulverizada no time.

O primeiro gol saiu com Odegaard, seguido por Bogle, Martinelli, Havertz e Rice, fechando o primeiro tempo em 5 a 0. No segundo tempo, White marcou o sexto, fechando o placar. Mesmo com o melhor ataque do Inglês, o artilheiro Saka aparece apenas na sexta colocação entre os goleadores do campeonato, com 13 gols. Com a vitória garantida, Arteta promoveu várias alterações no segundo tempo, dando oportunidade a jogadores como Gabriel Jesus. Na próxima rodada, o Arsenal enfrenta o Brentford em casa, com a chance de assumir a liderança do campeonato. Enquanto isso, os líderes Liverpool e Manchester City se enfrentam em Anfield, em um confronto direto na parte de cima da tabela.

Veja os gols do Arsenal

Successful shift in Sheffield ✊ Catch all the highlights from our dominant display at Bramall Lane 👇 pic.twitter.com/GVQwmWOTaY — Arsenal (@Arsenal) March 5, 2024



