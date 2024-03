Liga dos Campeões acaba com fase de grupos, aumenta número de times e implementa formato liga

Cada time fará oito partidas, definidas por sorteio, sendo quatro como mandante e outras quatro como visitante; classificação para a Liga Europa foi extinta

GABRIEL BOUYS/AFP Jogadores da Inter de Milão comemoram viória sobre o Atlético de Madrid nas oitavas de final da Liga dos Campeões



A Uefa divulgou nesta segunda-feira (4) mudanças significativas no formato da Liga dos Campeões da Europa a partir da temporada 2024/25. A competição, aclamada como a principal entre clubes no mundo, passará por uma transformação desde o número de participantes até a estrutura dos grupos. A partir da próxima edição, o número de equipes aumentará de 32 para 36. A fase de grupos foi extinta, dando lugar a um formato diferente de liga. Cada time fará oito partidas (quatro como mandante e outras quatro como visitante), definidas por sorteio. Uma das alterações mais marcantes é que os 12 times com pior desempenho ao final da fase inicial não terão mais a chance de disputar a Liga Europa na mesma temporada. Segundo a entidade, as mudanças visam fortalecer o futebol europeu em todos os níveis, “satisfazendo as crescentes demandas de todas as partes interessadas”. Essas decisões foram tomadas após extensas consultas e análises do futebol europeu. Embora o formato final e a lista de acesso tenham sido aprovados em maio de 2022, somente agora estão sendo implementados. O presidente da Uefa, Aleksander Ceferin, enfatizou o compromisso da entidade em “respeitar os valores fundamentais do esporte”, garantindo a qualificação com base no “mérito esportivo”. Ele comemorou a aprovação unânime das mudanças.

No novo formato, os 36 times serão divididos em quatro grupos, com jogos de ida entre si e mando definido por sorteio. Os oito melhores, independentemente do grupo, avançarão diretamente para as oitavas de final, enquanto os times entre o 9º e o 16º lugar disputarão confrontos eliminatórios com os times classificados entre o 17º e o 24º lugar para definir as outras oito vagas. A partir das oitavas de final, a Liga dos Campeões manterá seu formato tradicional de mata-mata, com a final sendo disputada em jogo único. Os jogos da fase de grupos ocorrerão às terças, quartas e, excepcionalmente, quintas-feiras durante a semana exclusiva da competição, de setembro a janeiro. Na última rodada, todos os jogos serão realizados simultaneamente para garantir a equidade na busca pelas vagas diretas e nos playoffs.

*Com informações do Estadão Conteúdo