Atacante João Félix lesiona tornozelo e desfalca Barcelona

Lesão coloca em dúvida sua participação nas próximas partidas da La Liga e na Liga dos Campeões

EFE/EPA/Vince Mignott O jogador, que está emprestado pelo Atlético de Madrid, pode ficar de fora nos próximos jogos do campeonato La Liga



O Barcelona comunicou nesta terça-feira, 30, que o atacante português João Félix sofreu uma entorse no tornozelo direito durante um treino. Com isso, Félix nao poderá jogar na partida contra o Osasuna nesta quarta-feira, 31, válida pela 20ª rodada da La Liga. Este é mais um problema para o clube, já que o técnico Xavi Hernandez anunciou que deixará o time ao final da temporada. O jogador, que está emprestado pelo Atlético de Madrid, pode ficar de fora nos próximos jogos do campeonato e, provavelmente, do jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões, que será no dia 21 de fevereiro contra o Napoli. O Barcelona enfrenta também os desfalques de Marc-André Ter Stegen, Gavi, Alejandro Balde e Raphinha.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Publicada por Adrielle Farias

*Reportagem produzida com auxílio de IA