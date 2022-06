Atleta de crossfit é atingido por barra nas costas e vai passar por cirurgia em Fortaleza

Ele realizava um movimento da modalidade, quando deixou a barra com peso cair nas costas

Um atleta de crossfit sofreu um acidente durante um treino, na manhã da última sexta-feira, 24, em Fortaleza. Ele realizava um movimento de Levantamento de Peso Olímpico (LPO), quando deixou a barra com peso cair nas costas. Na tarde desta quarta-feira, 29, o local onde ocorreu o acidente confirmou à Jovem Pan que o atleta passará por uma cirurgia. No entanto, não deu mais detalhes sobre o caso. No Instagram, o box publicou uma nota em solidariedade ao aluno. “A família do Box Colosso, em solidariedade ao aluno MCSX, vem, por meio desta nota, desejar força e pedir a todos os alunos, ex-alunos e amantes de crossfit que orem pela saúde do nosso atleta que, infelizmente, sofreu um acidente”, diz. O estabelecimento ainda esclareceu que oferece toda assistência ao atleta. “A família Colosso está dando todo o apoio e fazendo tudo que é possível para ajudá-lo, também estamos em oração pela recuperação dele”, completa.