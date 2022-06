Wesley Safadão é internado e equipe do cantor anuncia seu afastamento dos palcos

Cantor foi diagnosticado com hernia discal e ficará no hospital para um ‘tratamento intenso’; shows estão cancelados até 6 de julho

Reprodução/Instagram/wesleysafadao Wesley Safadão vai ficar um período longe dos palcos para tratar hernia discal



O cantor Wesley Safadão vai precisar se afastar temporariamente dos palcos por orientação médica. A informação foi divulgada nesta quarta-feira, 29, pela equipe do artista. Nessa manhã, ele voltou a sentir dores na coluna e dormência nas pernas. Safadão foi diagnosticado com “hernia discal entre a terceira e a quarta vértebra lombar, com estreitamento do canal vertebral e importante compressão das estruturas neurológicas dentro deste canal”. “Ele ficará internado para tratamento intenso e permanecerá em repouso até uma nova avaliação médica. Por esse motivo, em respeito a todos que acompanham o seu trabalho e principalmente para preservar a sua saúde, os shows agendados até 6 de julho serão cancelados. Agradecemos o carinho e a compreensão de todos e vamos permanecer em oração para sua rápida recuperação e volta aos palcos”, informou a nota. No último sábado, 25, as apresentações do fim de semana foram canceladas também por conta da lesão da coluna do cantor. Ele começou a se queixar de dor na sexta-feira, 24. “Dói até para cantar”, declarou na ocasião.