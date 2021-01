Atlético-MG anuncia saída de Alexandre Mattos da direção de futebol

O contrato de Alexandre Mattos com o Atlético iria até o final deste ano e previa uma multa por rescisão contratual no valor de aproximadamente seis meses do salário do dirigente. O clube não afirmou quem será seu substituto. Em nota, o Galo disse que a decisão faz parte de um plano de reestruturação do time. “A mudança na diretoria de futebol converge para a nova política de gestão que vai permear o Galo nos próximos anos, com foco na austeridade administrativa, por meio das melhores práticas de governança; na reestruturação das categorias de base; na construção da Arena MRV; e na manutenção de um time profissional altamente competitivo”, justificou a direção. Além disso, o Atlético agradeceu ao ex-diretor e desejou sucesso em seu futuro profissional.

O Atlético acertou, hoje (4/1), a rescisão contratual com o diretor de futebol Alexandre Mattos. Confira a nota completa: https://t.co/nXCvPHSUAj O clube agradece ao ex-diretor pelos serviços prestados e deseja-lhe sucesso nos futuros desafios profissionais. pic.twitter.com/0dBnmlfrmY — Atlético 😷 (@Atletico) January 4, 2021