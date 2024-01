Auxiliar técnico de time da NBA morre após parada cardíaca em jantar com equipe

Dejan Milojevic passou mal em uma reunião privada em Utah, nos Estados Unidos

Reprodução / Instagram @warriors



O auxiliar técnico do Golden State Warriors, Dejan Milojevic, morre nesta quarta-feira, 17, aos 46 anos após sofrer uma parada cardíaca durante um jantar da equipe em Salt Lake City. A morte foi confirmada pelo clube. Milojevic desmaiou durante o jantar privado em Utah, onde os Warriors enfrentariam o Utah Jazz na noite seguinte. Apesar dos esforços para salvá-lo, ele não resistiu e faleceu na manhã do mesmo dia. A notícia da morte repentina de Dejan deixou todos os associados aos Warriors devastados. O técnico da equipe, Steve Kerr, expressou sua tristeza com o ocorrido, descrevendo-o como um golpe chocante e trágico. Kerr também mencionou o impacto que a perda teve na família de Milojevic, seus amigos e todos aqueles que tiveram o privilégio de trabalhar com ele. O comissário da NBA, Adam Silver, também lamentou a morte de Milojevic, descrevendo-o como um querido colega e amigo para muitos na comunidade do basquete. Silver destacou as conquistas de Milojevic como jogador internacional e seu renome como treinador em sua terra natal, a Sérvia. Além de ter vencido o Campeonato da NBA em sua primeira temporada com os Warriors, Milojevic foi mentor de alguns dos melhores jogadores do mundo.