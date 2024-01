Everton vence Crystal Palace e avança na Copa da Inglaterra

Essa vitória foi a primeira do time desde 16 de dezembro e marcou o primeiro gol desde 27 de dezembro

Reprodução / Instagram @everton O tradicional clube de Liverpool ocupa a 17ª posição na Premier



O Everton, em dificuldades na Premier League, teve um momento de alegria ao vencer o Crystal Palace por 1 a 0 no ‘replay’ da Copa da Inglaterra nesta quarta-feira, 17, avançando para a quarta fase da competição. Essa vitória foi a primeira do time desde 16 de dezembro e marcou o primeiro gol desde 27 de dezembro, com um tiro livre direto espetacular de André Gomes aos 42 minutos. O próximo desafio do Everton será contra o Luton, outro clube que luta para evitar o rebaixamento na Premier League, e o confronto está marcado para o final de janeiro.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Atualmente, o tradicional clube de Liverpool ocupa a 17ª posição na Premier League, após ter sido punido com a perda de dez pontos devido a violações financeiras cometidas na temporada 2021-22. Além disso, o Everton também enfrenta uma sanção adicional por não ter respeitado as regras financeiras na temporada passada. Essas dificuldades têm refletido no desempenho da equipe, que busca se reerguer e melhorar sua posição na tabela.