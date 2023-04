Bárbara Domingos se torna a primeira brasileira a vencer Copa do Mundo de ginástica rítmica na fita

Ginasta conquistou o ouro no Circuito Mundial da modalidade após se apresentar ao som de “Bad Romance”, de Lady Gaga, na competição realizada na França

Twitter/Reprodução/@TimeBrasil Bárbara começou na ginástica rítmica aos seis anos de idade



A paranaense Bárbara Domingos conquistou a melhor pontuação na Copa do Mundo de ginástica rítmica, com a prova de fita, neste domingo, 9. A brasileira é a primeira a conquistar o ouro no Circuito Mundial da modalidade. Ao som da música “Bad Romance”, de Lady Gaga, a ginasta pontuou 31.100 na competição realizada em Thiais, na França. O segundo lugar foi para a húngara Fanni Pigniczki, enquanto a francesa Hélène Karbanov ganhou o bronze. Bárbara já havia conquistado a terceira colocação no mesmo aparelho na etapa anterior, sendo tornando a primeira brasileira a se classificar para a final da modalidade numa etapa de Copa do Mundo. A jovem de 23 anos também competiu com bola, mas terminou na oitava colocação. “Estou muito feliz com esse resultado na fita. Estamos conseguindo alcançar nossos objetivos, e isso confirma que estamos, eu e minha treinadora, no caminho certo. Se continuar treinando como estou, e competindo bem, vamos conseguir o grande objetivo que é a conquista da vaga olímpica”, declarou a atleta.