Beatriz Haddad Maia faz história e avança às oitavas do US Open

CHARLY TRIBALLEAU / AFP Disputa foi na madrugada deste domingo (1°)



Beatriz Haddad Maia avançou para as oitavas de final do US Open, após uma vitória, na madrugada deste domingo (1º), convincente sobre a russa Anna Kalinskaya, que ocupa a 15ª posição no ranking da WTA. A brasileira, que é a 22ª cabeça de chave do torneio, venceu a partida em sets diretos, com parciais de 6-3 e 6-1. A partida começou com um revés para Haddad, que teve seu serviço quebrado logo no primeiro game. No entanto, a russa Kalinskaya perdeu a concentração após um episódio controverso, onde a árbitra não percebeu uma segunda quicada da bola de Haddad e após consultar o VAR, deu o ponto para a brasileira.

Com essa vitória, Haddad faz história ao se tornar a primeira brasileira a alcançar as oitavas de final do US Open desde Maria Esther Bueno, que conseguiu esse feito em 1968. Essa conquista marca um importante passo na carreira da tenista, que tem se destacado no circuito internacional.

Na próxima fase do torneio, Beatriz Haddad Maia enfrentará a dinamarquesa Caroline Wozniacki, ex-número 1 do mundo.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Tamyres Sbrile