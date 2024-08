Com hat-trick de Raphinha, Barcelona goleia Valladolid por 7 a 0 na La Liga

Com essa vitória, o time catalão se posiciona na liderança da tabela, acumulando 12 pontos

EFE/ Alejandro Garcia Atacante brasileiro Raphinha, do Barcelona, ​​comemora o terceiro gol de seu time, obra de Jules Koundé



O Barcelona teve uma atuação impressionante ao vencer o Valladolid por 7 a 0, em uma partida válida pelo Campeonato Espanhol. O jogo, realizado no estádio Olímpico Lluís Companys, destacou o desempenho de Raphinha, que contribuiu significativamente com três gols e duas assistências. Com essa vitória, o time catalão se posiciona na liderança da tabela, acumulando 12 pontos, enquanto o Real Madrid, que ainda não jogou nesta rodada, está sete pontos atrás. A partida começou com Raphinha abrindo o placar aos 19 minutos. Lewandowski ampliou a vantagem aos 23, e Koundé marcou o terceiro gol aos 46 minutos do primeiro tempo. No segundo tempo, Raphinha voltou a brilhar, anotando mais dois gols e completando seu hat-trick. Dani Olmo também deixou sua marca, fazendo seu primeiro gol com a camisa do Barcelona, antes de Ferrán Torres finalizar a goleada aos 39 minutos. O próximo desafio do time será contra o Girona, marcado para o dia 15 de setembro. Por outro lado, o Valladolid tentará se recuperar em sua próxima partida, que será contra o Celta Vigo, também no mesmo dia.

Publicado por Sarah Américo

*Reportagem produzida com auxílio de IA