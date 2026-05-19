Bernardinho anuncia os inscritos da seleção masculina de vôlei para a Liga das Nações

A primeira semana da competição ocorrerá em Brasília; o Brasil estreia no dia 10 de junho contra o Irã

MAURO PIMENTEL / AFP Técnico Bernardinho



A Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) anunciou nesta terça-feira (19) a lista de 30 jogadores inscritos para representar o país na edição deste ano da Liga das Nações de vôlei masculino (Voleyball Nations League – VLN), que reúne as 18 seleções mais bem ranqueadas do mundo.

A primeira semana da competição ocorrerá em Brasília, que pelo quarto ano consecutivo sedia uma semana do evento. A estreia da Amarelinha será contra o Irã, em 10 de junho (uma quarta-feira), às 20h (horário de Brasília), no Ginásio Nilson Nelson. O Brasil busca o segundo título da VLN – primeiro foi obtido em 2021.

Além dos 20 atletas convocados pelo técnico Bernardinho na última quinta (14), outros 10 jogadores entraram na lista, eles o líbero Alê Elias (Cruzeiro), o oposto Samuel (Minas), o levantador Rhendrick Resley (Praia Clube) e o ponteiro Robert (Sesi Bauru). Confira a lista completa ao final do texto.

Após a estreia contra o Irã, o Brasil compete no dia seguinte contra a Bélgica, também às 20h. Depois, a seleção entra em quadra contra a Sérvia no sábado (13), às 11h; e no domingo (14) enfrenta a Argentina às 18h.

Depois de Brasília, a VLN segue para Ljubljana(Eslovênia) e, na sequência, encerra a primeira fase em Chicago (Estados Unidos). Ao fim da primeira fase (três semanas), as oito melhores equipes disputarão as quartas de final (fase eliminatória), programada para o período de 29 de julho a 2 de agosto, em Ningbo (China).

Uma semana antes da abertura do torneio masculino, o Ginásio Nilson Nelson, em Brasília, será palco da Liga das Nações de vôlei feminina. Comandadas pelo técnico José Roberto Guimarães, as brasileiras estrearão contra as holandesas no dia 3 de junho (quarta-feira), às 20h. No mesmo horário, no dia seguinte, a Amarelinha medirá forças contra a República Dominicana. Os dois últimos jogos em casa serão contra a Bulgária, no sábado (6), às 11h, e no domingo (7), às 14h30 contra a Itália. A relação de 30 jogadoras inscritas na VLN foi divulgada pela CBV na última quarta (13).

Lista de inscritos na Liga das Nações de Vôlei

Levantadores:

Bieler

Fernando Cachopa

Matheus Brasília

Rhendrick Resley

Ponteiros:

Adriano

Arthur Bento

Douglas Souza

Honorato

Léo Lukas

Ricardo Lucarelli

Lukas Bergmann

Maicon

Paulo

Robert

Opostos:

Bryan

Chizoba

Darlan

Oppenkoski

Sabino

Samuel

Centrais:

Barreto

Flavio

Guilherme Voss

Judson

Matheus Pinta

Thiery

Líberos: