Suíça anuncia lista de convocados para a Copa do Mundo
A seleção está no Grupo B do Mundial deste ano ao lado de Canadá, Bósnia e Herzegovina e do Catar, seu adversário na estreia que acontece no dia 13 de junho
A Suíça será liderada na Copa do Mundo de 2026 pelo seu emblemático capitão Granit Xhaka, que vai disputar seu sétimo grande torneio de seleções, acompanhado por Manuel Akanji, Breel Embolo e Denis Zakaria.
O técnico Murat Yakin, que está no cargo desde 2021, anunciou na quarta-feira (20) uma lista sem grandes surpresas, exceto pela presença de Zeki Amdouni.
O atacante do Burnley, que ainda precisa recuperar ritmo de jogo, esteve em campo por apenas 45 minutos nesta temporada, depois de romper o ligamento cruzado do joelho esquerdo em julho do ano passado.
“Ele ainda não está 100%, mas sabe como nós jogamos, conhece os sistemas, as movimentações, sabe a sua função”, explicou Yakin em entrevista coletiva, ressaltando a versatilidade do jogador de 25 anos.
Para um país de 6,6 milhões de cidadãos apaixonados por esqui e hóquei sobre o gelo, a Suíça tem figurado entre as seleções europeias mais regulares na Copa do Mundo.
Presentes no torneio desde a edição de 2006, os suíços alcançaram as oitavas de final em 2014, 2018 e 2022, embora a última eliminação tenha sido com uma goleada por 6 a 1 diante de Portugal.
A Suíça está no Grupo B do Mundial deste ano ao lado do anfitrião Canadá, da Bósnia e Herzegovina e do Catar, seu adversário na estreia, no dia 13 de junho, em São Francisco.
Lista de convocados da Suíça
Goleiros:
- Gregor Kobel (Borussia Dortmund/ALE)
- Marvin Keller (Young Boys/SUI)
- Yvon Mvogo (Lorient/FRA)
Defensores:
- Ricardo Rodriguez (Betis/ESP)
- Silvan Widmer (Mainz/ALE)
- Manuel Akanji (Inter de Milão/ITA)
- Miro Muheim (Hamburgo/ALE)
- Nico Elvedi (Borussia Mönchengladbach/ALE)
- Aurèle Amenda (Eintracht Frankfurt/ALE)
- Luca Jaquez (Stuttgart/ALE)
- Eray Cömert (Valencia/ESP)
Meio-campistas:
- Johan Manzambi (Freiburg/ALE)
- Granit Xhaka (Sunderland/ING)
- Remo Freuler (Bologna/ITA)
- Denis Zakaria (Monaco/FRA)
- Ardon Jashari (Milan/ITA)
- Michel Aebischer (Pisa/ITA)
- Djibril Sow (Sevilla/ESP)
- Christian Fassnacht (Young Boys/SUI)
- Fabian Rieder (Augsburg/ALE)
Atacantes:
- Noah Okafor (Leeds United/ING)
- Dan Ndoye (Nottingham Forest/ING)
- Zeki Amdouni (Burnley/ING)
- Breel Embolo (Rennes/FRA)
- Ruben Vargas (Sevilla/ESP)
- Cedric Itten (Fortuna Düsseldorf/ALE)
ComentáriosConteúdo para assinantes. Assine JP Premium.