Jovem Pan > Esportes > Futebol > Suíça anuncia lista de convocados para a Copa do Mundo

Suíça anuncia lista de convocados para a Copa do Mundo

A seleção está no Grupo B do Mundial deste ano ao lado de Canadá, Bósnia e Herzegovina e do Catar, seu adversário na estreia que acontece no dia 13 de junho

  • Por AFP
  • 21/05/2026 17h25 - Atualizado em 21/05/2026 17h26
  • BlueSky
Foto: Fabrice COFFRINI / AFP Atacante da seleção da Suíça, Dan Ndoye Atacante da seleção da Suíça, Dan Ndoye

A Suíça será liderada na Copa do Mundo de 2026 pelo seu emblemático capitão Granit Xhaka, que vai disputar seu sétimo grande torneio de seleções, acompanhado por Manuel Akanji, Breel Embolo e Denis Zakaria.

O técnico Murat Yakin, que está no cargo desde 2021, anunciou na quarta-feira (20) uma lista sem grandes surpresas, exceto pela presença de Zeki Amdouni.

O atacante do Burnley, que ainda precisa recuperar ritmo de jogo, esteve em campo por apenas 45 minutos nesta temporada, depois de romper o ligamento cruzado do joelho esquerdo em julho do ano passado.

“Ele ainda não está 100%, mas sabe como nós jogamos, conhece os sistemas, as movimentações, sabe a sua função”, explicou Yakin em entrevista coletiva, ressaltando a versatilidade do jogador de 25 anos.

Para um país de 6,6 milhões de cidadãos apaixonados por esqui e hóquei sobre o gelo, a Suíça tem figurado entre as seleções europeias mais regulares na Copa do Mundo.

Presentes no torneio desde a edição de 2006, os suíços alcançaram as oitavas de final em 2014, 2018 e 2022, embora a última eliminação tenha sido com uma goleada por 6 a 1 diante de Portugal.

A Suíça está no Grupo B do Mundial deste ano ao lado do anfitrião Canadá, da Bósnia e Herzegovina e do Catar, seu adversário na estreia, no dia 13 de junho, em São Francisco.

Lista de convocados da Suíça

Goleiros:

  • Gregor Kobel (Borussia Dortmund/ALE)
  • Marvin Keller (Young Boys/SUI)
  • Yvon Mvogo (Lorient/FRA)

Defensores:

  • Ricardo Rodriguez (Betis/ESP)
  • Silvan Widmer (Mainz/ALE)
  • Manuel Akanji (Inter de Milão/ITA)
  • Miro Muheim (Hamburgo/ALE)
  • Nico Elvedi (Borussia Mönchengladbach/ALE)
  • Aurèle Amenda (Eintracht Frankfurt/ALE)
  • Luca Jaquez (Stuttgart/ALE)
  • Eray Cömert (Valencia/ESP)

Meio-campistas:

  • Johan Manzambi (Freiburg/ALE)
  • Granit Xhaka (Sunderland/ING)
  • Remo Freuler (Bologna/ITA)
  • Denis Zakaria (Monaco/FRA)
  • Ardon Jashari (Milan/ITA)
  • Michel Aebischer (Pisa/ITA)
  • Djibril Sow (Sevilla/ESP)
  • Christian Fassnacht (Young Boys/SUI)
  • Fabian Rieder (Augsburg/ALE)

Atacantes:

  • Noah Okafor (Leeds United/ING)
  • Dan Ndoye (Nottingham Forest/ING)
  • Zeki Amdouni (Burnley/ING)
  • Breel Embolo (Rennes/FRA)
  • Ruben Vargas (Sevilla/ESP)
  • Cedric Itten (Fortuna Düsseldorf/ALE)
  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >