Bia Haddad arrasa espanhola em 2º jogo no Torneio de Cleveland para chegar forte ao US Open

Tenista brasileira já está nas quartas de final do WTA 250 após ganhar de Cristina Bucsa, por 6/2 e 6/1 em 1h25

Martin KEEP / AFP Bia Haddad já mira US Open



Beatriz Haddad Maia quer apagar a sequência de insucessos nos torneios importantes e vem jogando em alto estilo em Cleveland para chegar forte ao US Open, o último Grand Slam da temporada. A brasileira já está nas quartas de final do WTA 250 ao superar, nesta quarta-feira (21), a espanhola Cristina Bucsa, por 6/2 e 6/1 em 1h25. Principal cabeça de chave do torneio norte-americano, Bia Haddad passou por Viktorija Golubic na estreia, com 6/3 e 7/5, e nas oitavas não tomou conhecimento de Bucsa. Na próxima fase ela encara a vencedora de Clara Burel x Sofia Kenin.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Desde o Torneio de Strasburg, na França, em maio, que a brasileira não avançava às quartas de final de um torneio. No caminho, amargou quedas frustrantes em Roland Garros e nos Jogos Olímpicos de Paris-2024. Apesar da boa vitória nas oitavas, Bia Haddad continua muito instável em quadra. No primeiro set, a brasileira teve seu serviço quebrado duas vezes por Bucsa e ainda precisou salvar alguns break points no começo do segundo.

O jogo agressivo se fez valer para que não desse chances no saque da espanhola. Apesar de sofrer duas quebras, ela fechou por 6 a 2 o primeiro set ganhou todos os pontos no serviço da adversária. O segundo set começou com Bia Haddad desperdiçando duas chances para quebrar e abrir 2 a 0 e depois sofrendo para fazer 2 a 1 ao ter quatro breaks contra. Ela superou o susto com maestria, emplacando cinco pontos seguidos e fechando no primeiro match point, por 6 a 1.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Fernando Keller