Bia Haddad é convocada para a Billie Jean King Cup 2026

Gabriela Cé, Nauhany Silva e Luisa Stefani também compõem o time brasileiro no campeonato

  • Por Jovem Pan
  • 09/03/2026 18h09
Reprodução/ Twitter @timebrasil bia haddad maia Bia Haddad Maia

A tenista brasileira Bia Haddad Maia foi convocada, nesta segunda-feira (9), pelo capitão Luiz Peniza para integrar a equipe do Brasil na Billie Jean King Cup 2026. Junto com a tenista número 1 do Brasil, as atletas Gabriela Cé, Nauhany Silva e Luisa Stefani também vão compor o time que disputa o campeonato pelo Grupo I das Américas entre os dias 8 e 11 de abril.

Atualmente Bia Haddad ocupa a 67ª posição do ranking feminino e é a melhor tenista brasileira em simples. Após disputar as qualificatórias para a fase final em abril de 2025, ela ficou de fora dos play-offs em novembro de 2025 após encerrar a temporada mais cedo para cuidar da saúde física e mental.

A equipe vai enfrentar Argentina, Chile e Peru no Grupo A em Ibague, na Colômbia. São dois grupos de quatro países. Os dois melhores de cada chave avançam para as semifinais disputadas em partida única. Quem vencer a semifinal garante acesso aos play-offs.

Os grupos são:

  • Grupo A: Brasil, Argentina, Chile e Peru
  • Grupo B: México, Colômbia, Equador e Venezuela

As atletas e suas respectivas posições:

  • Beatriz Haddad Maia (29 anos) – 67ª do ranking de simples, 76ª em duplas
  • Gabriela Cé (33 anos) – 307ª em simples, 1150ª em duplas
  • Nauhany Silva (15 anos) – 666ª em simples, 681ª em duplas
  • Luisa Stefani (28 anos) – 10ª em duplas

