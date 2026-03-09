Bia Haddad é convocada para a Billie Jean King Cup 2026

Gabriela Cé, Nauhany Silva e Luisa Stefani também compõem o time brasileiro no campeonato

Reprodução/ Twitter @timebrasil Bia Haddad Maia



A tenista brasileira Bia Haddad Maia foi convocada, nesta segunda-feira (9), pelo capitão Luiz Peniza para integrar a equipe do Brasil na Billie Jean King Cup 2026. Junto com a tenista número 1 do Brasil, as atletas Gabriela Cé, Nauhany Silva e Luisa Stefani também vão compor o time que disputa o campeonato pelo Grupo I das Américas entre os dias 8 e 11 de abril.

Atualmente Bia Haddad ocupa a 67ª posição do ranking feminino e é a melhor tenista brasileira em simples. Após disputar as qualificatórias para a fase final em abril de 2025, ela ficou de fora dos play-offs em novembro de 2025 após encerrar a temporada mais cedo para cuidar da saúde física e mental.

A equipe vai enfrentar Argentina, Chile e Peru no Grupo A em Ibague, na Colômbia. São dois grupos de quatro países. Os dois melhores de cada chave avançam para as semifinais disputadas em partida única. Quem vencer a semifinal garante acesso aos play-offs.

Os grupos são:

Grupo A: Brasil, Argentina, Chile e Peru

Grupo B: México, Colômbia, Equador e Venezuela

As atletas e suas respectivas posições: