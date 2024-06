Bia Haddad e João Fonseca são eliminados em estreias na grama na Alemanha

Bia foi superada pela atual 20ª do mundo, Ekaterina Alexandrova, por duplo 6/4, enquanto Fonseca caiu diante do australiano James Duckworth

Montagem:Instagram/@biahaddadmaia /@joaoffonseca Bia Haddad e João Fonseca estrearam com derrotas na curta temporada de grama



Os jogadores João Fonseca e Beatriz Haddad Maia estrearam com derrotas na curta temporada de grama, que culmina com o Torneio de Wimbledon. Nesta terça-feira (18), a tenista número 1 do Brasil foi derrotada pela russa Ekaterina Alexandrova em Berlim. A cerca de 170 km de distância, na cidade de Halle, também na Alemanha, Fonseca caiu diante do australiano James Duckworth. Na capital alemã, Bia foi superada pela atual 20ª do mundo por duplo 6/4. O duelo até começou equilibrado, mas a russa passou a ganhar confiança a partir do sétimo game, quando faturou a primeira quebra de saque do jogo, abriu 4/3 e encaminhou a parcial. No segundo, a 18ª do ranking esboçou reação e quebrou logo no segundo game (2/0). Alexandrova, no entanto, reagiu rapidamente e devolveu a quebra. No embalo, voltou a se impor no saque da brasileira na sequência e não teve dificuldades para fechar a parcial e o jogo.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O resultado marca a segunda derrota seguida de Bia em estreias, como acontecera em Roland Garros, no saibro. A brasileira, que tenta repetir o bom desempenho da temporada passada, agora vai competir em Bad Homburg, também na Alemanha, na próxima semana. Bia se prepara para Wimbledon, mas também está de olho na Olimpíada de Paris-2024, quando os tenistas voltarão a competir no saibro do complexo de Roland Garros, a partir do fim de julho.

JOÃO FONSECA

Convidado da organização do Torneio de Halle, na Alemanha, o tenista de apenas 17 anos ofereceu resistência e protagonizou belas jogadas (foram ainda 14 aces), mas não aguentou o ritmo de James Duckworth e foi superado também por duplo 6/4. Foi apenas a terceira vez que ele competiu numa chave principal de um torneio de nível ATP 500.

Publicado por Luisa Cardoso

*Com informações do Estadão Conteúdo