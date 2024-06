Bia Haddad e Ingrid Martins são eliminadas na estreia das duplas em Berlim

Tenistas brasileiras foram derrotadas de virada pelas chinesas Wang Xinyu e Zheng Saisai, com parciais de 7/6 (7/5), 6/7 (5/7) e 5/10

A principal tenista do Brasil, Beatriz Haddad, não teve um bom começo na temporada de grama em Berlim. Ao lado de Ingrid Martins, as brasileiras foram derrotadas de virada pelas chinesas Wang Xinyu e Zheng Saisai, com parciais de 7/6 (7/5), 6/7 (5/7) e 5/10. Essa foi a estreia das tenistas brasileiras no torneio em preparação para Wimbledon. Nesta terça-feira (18), Bia Haddad enfrentará a russa Ekaterina Alexandrova em uma partida de simples. A tenista brasileira, que é a 18ª do mundo, terá um desafio difícil pela frente. Caso avance, ela poderá enfrentar a americana Coco Gauff, que é a número 2 do mundo.

O jogo de duplas começou com as brasileiras dominando, abrindo uma vantagem de 3 a 0 e depois 4 a 1. No entanto, as chinesas conseguiram reagir e empataram em 4 a 4. A primeira parcial terminou com vitória das brasileiras por 7/5 no tie-break. Na segunda parcial, sem quebras de serviço, as chinesas venceram por 7/5 no tie-break, após abrir uma vantagem de 4 a 0 e depois 6 a 2. O jogo foi decidido no super tie-break, com as brasileiras cometendo muitos erros e perdendo por 10 a 5 no primeiro Match point. Além disso, no Torneio de Halle, na Alemanha, o russo Daniil Medvedev, terceiro favorito, venceu o português Nuno Borges por 7/6 (7/4) e 6/4. Já o canadense Félix Auger Aliassime abandonou a partida contra o alemão Dominik Koepfer, enquanto o polonês Hubert Hurkacz avançou para as oitavas de final.

