Bia Haddad e Thiago Wild enfrentam rivais da Tchéquia e da Rússia em Aberto da Austrália

Andrey Rublev e Linda Fruhvirtova jogarão contra os brasileiros

Adrian Dennis/AFP Bia Haddad enfrentará a jovem checa Linda Fruhvirtova



Os brasileiros Bia Haddad e Thiago Wild conheceram seus adversários nesta quinta-feira, 11, na rodada de abertura do Aberto da Austrália. Haddad enfrentará a jovem checa Linda Fruhvirtova, de 18 anos, enquanto Wild terá um desafio difícil pela frente, enfrentando o russo Andrey Rublev, atual número cinco do mundo. O sorteio das chaves de simples aconteceu nesta quinta-feira, três dias antes do início do primeiro Grand Slam da temporada, em Melbourne. A programação do primeiro dia ainda não foi definida, então ainda não sabemos quando os brasileiros farão suas estreias.

Wild, atualmente na 78ª posição do ranking, teve um “azar” semelhante em Roland Garros no ano passado, quando enfrentou outro russo, Daniil Medvedev, então número dois do mundo. No entanto, o brasileiro surpreendeu e venceu na estreia, chegando até a terceira rodada. Wild nunca enfrentou Rublev no circuito, mas o russo já alcançou as quartas de final nos quatro torneios de Grand Slam e possui 15 títulos no currículo, contra apenas um de Wild. Se o brasileiro vencer esse desafio, enfrentará na segunda rodada o vencedor do confronto entre o americano Christopher Eubanks e o japonês Taro Daniel.

Por sua vez, Bia Haddad terá um confronto teoricamente mais tranquilo. A brasileira é a cabeça de chave número 10 do torneio, apesar de ocupar a 11ª posição no ranking atualmente. Em sua estreia, ela enfrentará a jovem checa Linda Fruhvirtova, número 85 do mundo. As duas nunca se enfrentaram no circuito. Apesar disso, Linda é considerada uma das promessas do tênis feminino. No ano passado, a ex-tenista francesa Marion Bartoli, campeã de Wimbledon, afirmou que a checa e sua irmã mais nova, Brenda Fruhvirtova, são o futuro da modalidade. Caso confirme o favoritismo, Bia enfrentará a vencedora do jogo entre a espanhola Sara Sorribes Tormo e uma tenista do qualifying, que ainda não foi definida. Em seguida, ela poderá cruzar com a dinamarquesa Caroline Wozniacki, que já conquistou o título do Aberto da Austrália.