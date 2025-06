Bia Haddad Maia é eliminada nas oitavas do WTA 500 de Queen’s

Brasileira venceu primeiro set por 6 a 1, mas cometeu erros cruciais no tie-break do segundo e permitiu a virada da americana Emma Navarro, que ocupa a décima posição no ranking mundial

Bia Haddad Maia foi eliminada nas oitavas de final do torneio WTA 500 de Queen’s, após uma partida intensa contra a americana Emma Navarro. O confronto terminou com o placar de 1/6, 7/6 (7/4) e 6/3, evidenciando a luta da brasileira, que teve um match point no segundo set, mas não conseguiu convertê-lo. A jogadora cometeu erros cruciais no tie-break, o que permitiu a virada da adversária, que ocupa a décima posição no ranking mundial. A partida começou favorável para Bia, que dominou o primeiro set com facilidade. No entanto, sua performance no segundo set foi prejudicada por uma interrupção de cinco minutos, que afetou sua concentração. Apesar de estar à frente no placar, a brasileira não conseguiu manter o ritmo e viu Navarro se recuperar, levando a partida para o set decisivo. Com essa derrota, Bia Haddad Maia registra um desempenho desafiador nesta temporada, acumulando um total de sete vitórias e 17 derrotas.

