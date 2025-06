João Fonseca alcança melhor ranking da carreira e se aproxima do Top 50 da ATP

Tenista ganhou oito posições na lista depois de chegar à terceira rodada de Roland Garros, quando foi eliminado pelo britânico Jack Draper

O tenista brasileiro João Fonseca, de 18 anos, alcançou sua melhor posição no ranking da ATP, publicado nesta segunda-feira (9), e agora é o número 57 do mundo. O atleta ganhou oito posições na lista depois de chegar à terceira rodada de Roland Garros, quando foi eliminado pelo britânico Jack Draper (N.4). Com isso, o jovem também conseguiu sua melhor campanha em um Grand Slam, depois de cair na segunda rodada do Aberto da Austrália, em janeiro.

No topo do ranking, o italiano Jannik Sinner (N.1) aumentou sua vantagem e agora tem 2.030 pontos à frente de Carlos Alcaraz (N.2), mesmo com a derrota na final de Roland Garros diante do espanhol. Isso só foi possível graças ao sistema de pontuação da ATP: Alcaraz, campeão em Paris no ano passado, não soma pontos por ter defendido o título; Sinner, que em 2024 foi eliminado na semifinal, ganhou 500 pontos por ter avançado mais uma rodada nesta edição do torneio.

Por outro lado, o campeão espanhol consegue se distanciar do alemão Alexander Zverev (N.3), finalista em Roland Garros no ano passado e que perdeu 900 pontos por ter caído nas quartas de final diante do sérvio Novak Djokovic, que ganhou uma posição e voltou ao Top 5. Por sua vez, o italiano Lorenzo Musetti, que teve que abandonar a semifinal contra Alcaraz por lesão, sobe para a sexta colocação, a melhor de sua carreira.

Ranking da ATP publicado nesta segunda-feira, 9 de junho de 2025

1. Jannik Sinner (ITA) 10.880 pontos

2. Carlos Alcaraz (ESP) 8.850

3. Alexander Zverev (ALE) 6.385

4. Jack Draper (GBR) 4.800 (+1)

5. Novak Djokovic (SRB) 4.630 (+1)

6. Lorenzo Musetti (ITA) 4.560 (+1)

7. Taylor Fritz (EUA) 4.485 (-3)

8. Tommy Paul (EUA) 3.510 (+4)

9. Holger Rune (DIN) 3.440 (+1)

10. Alex De Minaur (AUS) 3.285 (-1)

11. Daniil Medvedev (RUS) 3.100

12. Ben Shelton (EUA) 3.080 (+1)

13. Frances Tiafoe (EUA) 3.015 (+3)

14. Arthur Fils (FRA) 2.935

15. Andrey Rublev (RUS) 2.920

16. Casper Ruud (NOR) 2.905 (-8)

17. Jakub Mensik (CZE) 2.322 (+2)

18. Francisco Cerúndolo (ARG) 2.285

19. Grigor Dimitrov (BUL) 2.205 (-2)

20. Ugo Humbert (FRA) 2.195 (+1)

57. João Fonseca (BRA) 999 (+8)

*Com informações da AFP

