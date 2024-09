Bia Haddad supera australiana e estreia com vitória no Torneio de Seul

Tenista deve retornar ao 16º lugar no ranking da WTA, conforme a atualização programada para a próxima segunda-feira

MARTIN KEEP / AFP Na próxima fase, Bia enfrentará a russa Polina Kudermetova



Bia Haddad Maia iniciou sua participação no Torneio de Seul com uma vitória convincente sobre a australiana Ajla Tomljanovic, vencendo a partida em sets diretos, com parciais de 6/3 e 6/4. A duração do confronto foi de 1 hora e 46 minutos. Com esse resultado, a tenista brasileira, que é uma das principais cabeças de chave do torneio, já assegurou sua presença nas quartas de final. Na próxima fase, Bia enfrentará a russa Polina Kudermetova, que avançou após passar pelo qualifying. Este será o primeiro encontro entre as duas jogadoras no circuito profissional, o que promete ser um desafio interessante para Bia. A expectativa é alta, considerando o desempenho que ela apresentou na partida anterior.

Durante o jogo contra Tomljanovic, Bia teve um desempenho sólido no serviço, conseguindo três quebras de saque em 10 oportunidades. Em contrapartida, ela sofreu apenas uma quebra em cinco break points, demonstrando um controle eficaz durante os momentos decisivos da partida. Essa performance coloca a atleta em uma posição favorável para os próximos desafios. Com a vitória em Seul, Bia Haddad Maia deve retornar ao 16º lugar no ranking da WTA, conforme a atualização programada para a próxima segunda-feira (23).

