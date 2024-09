Turistas gastaram em média R$ 3.355,73 durante passagem da NFL no Brasil, aponta levantamento

Jogo entre Philadelphia Eagles e Green Bay Packers atraiu 47.236 pessoas ao estádio do Corinthians, das quais 12% eram estrangeiras

Nelson ALMEIDA / AFP O jogo registrou o maior público na Neo Química Arena desde a Copa do Mundo de 2014



Duas semanas após a realização da primeira partida da NFL em solo brasileiro, a prefeitura de São Paulo e a liga de futebol americano celebraram o sucesso do evento. De acordo com uma pesquisa realizada pelo Observatório de Turismo e Eventos (OTE), a média de satisfação dos espectadores foi de 8,8. Um dado interessante é que 69% dos torcedores eram de fora da capital paulista, com um gasto médio de R$ 3.300. O jogo entre Philadelphia Eagles e Green Bay Packers atraiu 47.236 pessoas, das quais 12% eram estrangeiros. Os turistas que visitaram a cidade durante o evento permaneceram em média 3,2 dias e gastaram cerca de R$ 3.355,73. A pesquisa também revelou a presença de torcedores de outros estados, como Rio de Janeiro, Minas Gerais e Paraná, que contribuíram para o sucesso do evento.

A recepção do público foi bastante positiva, com 49% dos torcedores atribuindo nota máxima à organização do evento. Além disso, 86,7% dos participantes consideraram a cidade como ótima ou boa. A NFL já está avaliando a possibilidade de realizar um novo evento em 2025, o que demonstra o interesse em continuar a presença no Brasil. O jogo registrou o maior público na Neo Química Arena desde a Copa do Mundo de 2014 e contou com uma expressiva participação de torcedores americanos. Durante o evento, a ocupação hoteleira na cidade alcançou 79,8%, com algumas áreas atingindo 100% de lotação. A programação do evento incluiu atividades como o NFL Experience e a NFL Run, que atraiu mais de sete mil corredores.

Publicado por Luisa Cardoso

*Reportagem produzida com auxílio de IA