Bia Haddad vence Kudermetova e vai à final do WTA 500 de Seul

Tenista brasileira venceu neste sábado (21) as irmãs russas Polina e Veronika Kudermetova; após a jornada de sexta-feira (20) ter sido suspensa por conta da chuva, as tenistas tiveram que fazer uma sessão dupla hoje

Jung Yeon-je / AFP Bia Haddad rebate a russa Veronika Kudermetova durante a partida das semifinais de simples feminino no campeonato de tênis Korea Open em Seul



A tenista brasileira Beatriz Haddad Maia (nº 17 do mundo) se classificou para a final do torneio WTA 500, em Seul, após vencer neste sábado (21) as irmãs russas Polina e Veronika Kudermetova numa rodada dupla. Após a jornada de sexta-feira (20) ter sido suspensa por conta da chuva, as tenistas tiveram que fazer uma sessão dupla neste sábado.

Pela manhã, a paulista de 28 anos, que ainda não venceu nenhum torneio WTA em 2024, derrotou a mais jovem das irmãs Kudermetova, Polina, com contundentes parciais de 6-2 e 6-1. À tarde ela derrotou Veronika Kudermetova, a quem não havia vencido nas duas partidas anteriores, com um duplo 6-4 para se classificar para sua segunda final nos últimos três torneios que disputou, após ter lutado pelo título em Cleveland em agosto.

Nesse meio tempo, Bia Haddad chegou às quartas de final do Aberto dos Estados Unidos. A brasileira buscará o quarto título da carreira e o primeiro em 2024 contra a russa Daria Kasatkina (N.13), primeira cabeça-de-chave do torneio, que nas quartas de final se beneficiou da desistência da britânica Emma Raducanu e nas semifinais derrotou sua compatriota Diana Shnaider por 6-3 e 6-4.

Confira os resultados da rodada do torneio de tênis de Seul

Simples feminino – Semifinais

– Daria Kasatkina (RUS/N.1) x Diana Shnaider (RUS/N.4) 6-3, 6-4

– Beatriz Haddad Maia (BRA/N.3) x Veronika Kudermetova (RUS) 6-4, 6-4

Quartas de final

– Daria Kasatkina (RUS/N.1) x Emma Raducanu (GBR) 6-1, 0-0 e abandono

– Diana Shnaider (RUS/N.4) x Marta Kostyuk (UCR/N.5) 7-6 (9/7), 6-3

– Beatriz Haddad Maia (BRA/N.3) x Polina Kudermetova (RUS) 6-2, 6-1

– Veronika Kudermetova (RUS) x Viktoriya Tomova (BUL) 7-5, 6-3

*Com informações da AFP

Publicado por Carolina Ferreira