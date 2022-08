Botafogo e Flamengo fazem clássico mirando objetivos diferentes no Brasileirão

Alvinegros não vencem há quatro jogos e está perto do Z-4, enquanto o rubro-negro está embalado por uma invencibilidade de 13 partidas e pela classificação para as semifinais da Copa do Brasil e da Libertadores

No primeiro turno, em jogo disputado em Brasília, com mando do Flamengo, Botafogo venceu por 1 a 0, gol de Erison



Botafogo e Flamengo se enfrentam, neste domingo, 28, às 18h, no Nilton Santos, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. O clássico ocorre quando os clubes vivem situações completamente distintas na competição. Os rubro-negros brigam pelo título e encaram o duelo como uma oportunidade para reduzir de 10 para 7 pontos a vantagem do Palmeiras na liderança do Brasileirão – na noite do sábado, 27, o alviverde empatou com o Fluminense por 1 a 1, no Maracanã, e impediu que o Tricolor das Laranjeiras, vice-líder do torneio, reduzisse para cinco pontos a distância a dianteira dos paulistas. Os alvinegros, por outro lado, tentam se afastar da zona de rebaixamento. No primeiro turno, o jogo foi disputado em Brasília, apesar do mando do Flamengo. O Fogão venceu por 1 a 0, gol do atacante Erison. À época, o time da Gávea era treinado pelo português Paulo Sousa.

Os botafoguenses entram em campo com a oportunidade de espantar a má fase: a equipe comandada por Luís Castro não vence há quatro jogos. Mais do que isso, uma vitória no clássico serviria para abrir uma vantagem do Z-4, hoje em quatro pontos. A provável escalação do time de Generial Severiano é: Gatito Fernández; Saravia, Sampaio, Cuesta e Marçal; Tchê Tchê, Eduardo e Lucas Fernandes; Victor Sá, Jeffinho e Júnior Santos. O Flamengo, por sua vez, está embalado por uma sequência de 13 jogos de invencibilidade e classificações garantidas para as semifinais da Copa do Brasil e da Libertadores. Em razão do duelo pela competição continental, inclusive, Dorival Júnior deve escalar uma equipe alternativa para o confronto contra os rivais. Na quarta-feira, 31, os flamenguistas visitam o Vélez Sarsfield, às 21h30, no estádio José Amalfitani, pela partida de ida da Libertadores. Em razão disso, o time deve entrar em campo com: Santos; Matheuzinho, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Diego, Vidal e Victor Hugo; Marinho, Everton Cebolinha e Lázaro. A partida será apitada por Flavio Rodrigues de Souza (SP), membro do quadro da Fifa.