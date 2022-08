Liverpool atropela, faz 9 a 0 e se recupera na Premier League em partida ‘nota 10’ de Firmino

Atacante brasileiro faz dois, dá três assistências e alcança a marca de 100 gols marcados com a camisa dos Reds; placar entra para a lista das maiores goleadas da história da competição

OLI SCARFF/AFP Roberto Firmino comemora gol marcado contra o Bournemouth



Anotou a placa? Em uma partida avassaladora, o Liverpool venceu a primeira na Premier League. Na tarde deste sábado, 27, os Reds atropelaram o Bournemouth, aplicando uma goleada de 9 a 0 jogando em casa, em Anfield. O grande destaque da partida foi Roberto Firmino, autor de dois gols e três assistências. Em razão de sua atuação, o brasileiro recebeu nota 10 do jornal Liverpool Echo. “Bem-vindo de volta, Bobby! Duas assistências em seis minutos, um ‘hat-trick’ de passes antes da marca de meia hora e depois um gol ainda no primeiro tempo. A maneira perfeita de silenciar seus céticos. Envolvido em tudo, grande cruzamento para a o primeiro gol de Diaz. Poderia ter dado outra assistência e outro gol se não fossem duas boas defesas de Travers”, escreveu a publicação. O colombiano Luis Diaz, citado pelo veículo inglês, também marcou dois gols. Harvey Elliott, Alexander-Arnold, o zagueiro Van Dijk e o português Fábio Carvalho também balançaram as redes. O zagueiro Chris Mepham, do Bournemouth, marcou um gol contra.

Ao marcar o sétimo da partida, Firmino alcançou a importante marca de 100 gols marcados com a camisa do Liverpool. “Com certeza essa partida ficará marcada na minha memória. Poder chegar aos 100 gols com essa camisa é algo mágico e que com certeza guardarei no meu coração”, disse o atacante ao final do jogo. Além da importância de conquistar a primeira vitória na Premier League, o placar elástico construído pela equipe comandada por Jurgen Klopp também coloca o clube na história da era moderna da competição. O 9 a 0 imposto neste sábado igualou outros três placares como a maior goleada da história do torneio, que teve início em 1992. Em 1995, o Manchester United aplicou um 9 a 0 no Ipswich Town; em 2019, o Leicester goleou o Southampton pelo mesmo placar. Dois anos depois, em 2021, o Southampton sofreu uma nova goleada; desta vez, para o Manchester United. Na próxima rodada, o Liverpool recebe o Newcastle, em Anfield, na quarta-feira, 31. O Bournemouth, por sua vez, tentará se reabilitar no campeonato, jogando em casa, no mesmo dia, contra o Wolverhampton.