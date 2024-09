Botafogo é multado em R$ 80 mil por bonecos enforcados de Leila Pereira e presidente da CBF

Procuradoria do STJD sustentou que a ação tinha a intenção de incitar a violência entre os torcedores, o que foi reforçado por postagens nas redes sociais

Reprodução/X/@peleja Caso ocorreu em julho deste ano



O Botafogo foi penalizado com uma multa de R$ 80 mil pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), que manteve, nesta quinta-feira (12), a decisão que em decorrência do incidente envolvendo bonecos enforcados que tinham os rostos do presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, e da presidente do Palmeiras, Leila Pereira. Os bonecos foram expostos no estádio do Engenhão antes da partida entre as duas equipes, realizada em 17 de julho.

A denúncia contra o clube se baseou na alegação de que ele não tomou as medidas necessárias para prevenir e coibir a desordem, conforme estipulado no artigo 213 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD). Durante o julgamento, o Botafogo apresentou um recurso, mas a decisão final foi desfavorável, com quatro auditores votando pela condenação, enquanto três pediram a absolvição e dois sugeriram a diminuição da multa.

A Procuradoria do STJD sustentou que a ação tinha a intenção de incitar a violência entre os torcedores, o que foi reforçado por postagens nas redes sociais. Em defesa, o advogado do Botafogo argumentou que o clube agiu prontamente, acionando a polícia para remover os bonecos assim que foram notados e que o responsável pelo ato foi banido dos estádios.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Tamyres Sbrile