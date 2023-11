Botafogo revive trauma, leva empate do Santos e chega a oito jogos sem ganhar no Brasileirão

Time carioca abriu o placar, mas levou o gol de empate aos 45 minutos do segundo tempo

JORGE RODRIGUES/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Botafogo está em segundo lugar no Brasileirão e pode ser ultrapassado pelo Flamengo



O Botafogo reviveu um trauma neste domingo, 26, ao empatar com o Santos em 1 a 1, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, em confronto válido pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Precisando da vitória, o Glorioso tomou as rédeas da partida e abriu o placar cedo, com Danilo Barbosa. Assim como nas derrotas para Palmeiras e Grêmio, entretanto, a Estrela Solitária decepcionou no fim. Já aos 45 minutos do segundo tempo, Messias deixou tudo igual para o Peixe. Com o resultado, os botafoguenses chegam a oito partidas sem ganhar, permanecendo no segundo lugar, com 62 pontos. Agora, os cariocas podem ficar a três pontos do líder Palmeiras, que enfrenta o Fortaleza, no Castelão. Além disso, o Botafogo ainda pode ser ultrapassado pelo rival Flamengo. Já o conjunto da Baixada Santista chega a 43 pontos, dois a mais que o Cruzeiro, que abre a zona de rebaixamento.