Corinthians vira sobre o São Paulo, conquista tetra do Paulistão e tem ano perfeito no futebol feminino

Jheniffer, Victória Albuquerque, Tarciane e Jaque Ribeiro marcaram para as corintianas na Neo Química Arena

TOMZÉ FONSECA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Corinthians conquistou o tetra do Paulistão Feminino



O Corinthians conquistou o título do Campeonato Paulista Feminino 2023, na manhã deste domingo, 26, na Neo Química Arena. Após a derrota para o São Paulo por 2 a 1, as “Brabas” conseguiram se impor no duelo volta, aplicando uma goleada por 4 a 1. Jheniffer, Victória Albuquerque, Tarciane e Jaque Ribeiro marcaram para as corintianas, enquanto Dudinha fez o único gol das são-paulinas. Com a virada, o clube do Parque São Jorge fatura o Estadual pela quarta vez, igualando Santos e Juventus, os maiores vencedores. Mais do que isso, o time feminino do Corinthians fecha a temporada com um aproveitamento de 100%, já que também foi campeão da Libertadores, do Brasileirão e da Supercopa do Brasil. O São Paulo, por sua vez, permanece com dois títulos do Paulistão, vencidos nas edições de 1997 e 1999.