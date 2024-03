Botafogo vence clássico contra Fluminense em partida pelo Campeonato Carioca

O time alvinegro não deu trégua para o adversário e abriu o placar logo aos 2 minutos de jogo, com um gol de Marlon Freitas

DANIEL CASTELO BRANCO/DIA ESPORTIVO/ESTADÃO CONTEÚDO Comemoração do gol de Emerson Urso, do Botafogo, quarto da equipe marcado diante do Fluminense, durante partida válida pela última rodada da Taça Guanabara, 1ª turno do Campeonato Carioca 2024, disputada no Estádio Jornalista Mário Filho, no Maracanã, na zona norte do Rio de Janeiro, neste domingo, 03 de março de 2024. O Botafogo venceu por 4-2.



Em uma partida emocionante válida pela 11ª rodada do Campeonato Carioca, o Botafogo saiu vitorioso diante do Fluminense por 4 a 2, em um jogo disputado no Maracanã, no Rio de Janeiro. Com esse resultado, o Botafogo alcançou 20 pontos, enquanto o Fluminense ficou com 22 pontos na tabela. O time alvinegro não deu trégua para o adversário e abriu o placar logo aos 2 minutos de jogo, com um gol de Marlon Freitas. A intensidade do Botafogo se manteve e aos 14 minutos a equipe ampliou a vantagem, com um gol de Raí, após assistência de Mateo Ponte para Janderson.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O Fluminense conseguiu reagir e diminuiu a diferença no placar aos 24 minutos, com um gol de Lelê. No segundo tempo, a dinâmica da partida mudou, com o Botafogo recuando e chamando o Fluminense para o seu campo. Aos 34 minutos, o Fluminense empatou o jogo com um pênalti convertido por John Kennedy. A emoção continuou com mais um pênalti marcado aos 39 minutos a favor do Botafogo, que resultou no gol de Marlon Freitas, colocando o time novamente em vantagem. A partida foi marcada por momentos de tensão, com jogadores dos dois times se envolvendo em discussões. O Botafogo definiu a vitória com um gol de Emerson Urso aos 53 minutos, fechando o placar em 4 a 2.

*Reportagem produzida com auxílio de IA