Brasil avança para final do beisebol e garante medalha inédita nos Jogos Pan-Americanos

Esta é a melhor campanha da história da seleção brasileira na modalidade; equipe enfrenta o México, nesta sexta-feira, 27, já garantida na decisão

Wander Roberto/COB Seleção brasileira de beisebol venceu o Panamá nesta quarta-feira, 25



Mesmo sem entrar me campo nesta quinta-feira, 26, o Brasil avançou para a final do beisebol e garantiu medalha inédita nos Jogos Pan-Americanos, de Santiago, no Chile. A vaga veio vitória da Colômbia sobre o México por 10 a 2. Nesta quarta-feira, 25, a seleção brasileira já havia dado um passo importante vencendo o Panamá, por 5 a 3, na primeira rodada do quadrangular final, chamado na modalidade de super-round – que define os finalistas. O Brasil pode até perder do México nesta sexta-feira, 27, que ainda sim disputará o ouro. Isto porque, a equipe chegou no super-round com uma vitória à frente das demais seleções pelo fato de ter terminado a fase de grupos na liderança da chave B). Também nesta quarta a Venezuela aplicou 7 a 0 no Chile na decisão pelo sétimo lugar. A campanha história no Pan começou com uma vitória sobre a Venezuela, tradicional equipe do beisebol. Na sequência, o Brasil superou superou a Colômbia (4 a 3) e Cuba (4 a 2).