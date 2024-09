Brasil brilha no Mundial de Skate Park em Roma e 13 atletas garantem vaga nas quartas de final

Decisões estão programadas para acontecer nesta sexta-feira (20), com as competições femininas iniciando primeiro, seguidas pelas disputas masculinas

O Mundial de Skate Park, que está sendo realizado em Roma, na Itália, contará com uma forte presença brasileira nas quartas de final. No total, 13 atletas do Brasil se classificaram, sendo seis mulheres e sete homens, demonstrando a força do país na modalidade. Entre os skatistas masculinos, Augusto Akio, que conquistou a medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Paris-2024, avançou diretamente para a próxima fase. Pedro Barros se destacou ao garantir a melhor colocação entre os brasileiros, terminando em nono lugar. Outros atletas que também se classificaram incluem Pedro Carvalho, Luigi Cini, Luiz Francisco, Kalani Konig e Pedro Quintas, que ocuparam as posições de 13º a 30º.

As quartas de final estão programadas para acontecer nesta sexta-feira, com as competições femininas iniciando primeiro, seguidas pelas disputas masculinas. A expectativa é alta para que os atletas brasileiros continuem a mostrar seu talento e busquem avançar ainda mais no torneio. Com um desempenho sólido até o momento, os skatistas do Brasil demonstram que estão prontos para enfrentar os desafios que virão nas próximas etapas do campeonato.

