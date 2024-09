Carrillo revela que conversou com Guerrero antes de aceitar proposta do Corinthians

Peruano foi apresentado nesta quinta-feira junto do venezuelano José Martínez, e destacou amizade com o compatriota, autor do gol que deu Mundial de 2012 ao Timão

RODILEI MORAIS/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO André Carrillo posa para foto ao lado do diretor Fabinho Soldado e do presidente do Corinthians, Augusto Melo



O meia-atacante André Carrillo, de 33 anos, foi oficialmente apresentado como novo reforço do Corinthians em entrevista coletiva realizada nesta quinta-feira (19). O jogador peruano revelou que uma conversa com o compatriota Paolo Guerrero, ídolo do clube, influenciou sua decisão de assinar com o Timão. Segundo Carrillo, as boas referências de Guerrero sobre o apoio da torcida e a atmosfera da cidade de São Paulo foram decisivas. “Paolo é um grande jogador, tanto pelo Corinthians quanto pela seleção peruana, onde foi nosso capitão. Ele me falou muito bem da torcida, da cidade, então já sabia de algumas coisas antes de chegar”, disse meio-campista.

Carrillo também destacou o processo de adaptação ao futebol brasileiro, reconhecendo a alta competitividade da liga. O atleta, que já atuou em clubes como Benfica e Watford, afirmou estar pronto para dar seu melhor em campo e contribuir para o sucesso da equipe comandada por Ramón Díaz. “Venho de uma liga totalmente diferente, aqui a competitividade é maior. Estou tranquilo com isso, vou dar meu máximo para alcançar meus objetivos no clube”, comentou. Ele assinou contrato até julho de 2025 após sua saída do Al-Qadisiyah, da Arábia Saudita. A chegada do jogador foi uma indicação da comissão técnica, com quem ele trabalhou anteriormente no Al-Hilal.

Além de Carrillo, o volante venezuelano José Martínez também se apresentou como novo reforço do Corinthians. O atleta, que atuava pelo Philadelphia Union, dos Estados Unidos classificou sua vinda ao clube como a realização de um sonho. “É um sonho, estou muito contente de estar aqui. Tomei a decisão de vir com o apoio do presidente e do [diretor de futebol] Fabinho. A torcida me impressionou muito na vitória contra o Flamengo. Foi minha melhor partida pelo Corinthians até agora”, disse Martínez. Ambos os jogadores expressaram suas ambições de fazer história no clube, destacando o desejo de conquistar títulos e de serem reconhecidos no futebol brasileiro.

