Brasil dá adeus à Copa América nos pênaltis contra o Uruguai

A seleção comandada por Dorival Júnior, não encontrou ritmo ao longo da competição. Invicto até então, com três empates e uma vitória, a seleção pecou no momento decisivo. O jogo foi marcado por muitas faltas, cartões e uma falta de criatividade de ambos os lados. O atacante Darwin Núñez teve a melhor chance do Uruguai no primeiro tempo, mas Alisson assistiu a bola passar por cima do gol. Rochet, o goleiro uruguaio, brilhou ao defender uma finalização de Raphinha, que teve a melhor chance do Brasil na etapa inicial.



No segundo tempo, o cenário permaneceu o mesmo, com poucas oportunidades de gol e um jogo truncado. Nos minutos finais, a tensão aumentou, mas o placar permaneceu inalterado. Na disputa de pênaltis, a eficiência uruguaia prevaleceu. Giménez perdeu uma cobrança, mas o Brasil não aproveitou, com Militão e Douglas Luiz desperdiçando suas chances.

Paredão colorado 🚫 pic.twitter.com/pmxZBFuTmR — CONMEBOL Copa América™ POR 🇧🇷 (@copaamerica_POR) July 7, 2024

Ugarte manda o Brasil para casa 😤 pic.twitter.com/7wqqMM9joR — CONMEBOL Copa América™ POR 🇧🇷 (@copaamerica_POR) July 7, 2024



Agora, o Brasil volta suas atenções para as Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, onde enfrentará o Equador em setembro. A semifinal entre Uruguai e Colômbia, que goleou o Panamá por 5 a 0, acontecerá na quarta-feira, às 21h (de Brasília), em Charlotte. O outro finalista sairá do confronto entre Argentina e Canadá.