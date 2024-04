Brasil deve cair duas posições no quadro de medalhas gerais em Paris-2024, segundo projeção

Estados Unidos deve levar 123 medalhas no total e China 89, ocupando as duas primeiras colocações gerais, mas a delegação americana saíra em vantagem

Foto: Freepick Brasil deve ocupar 14º posição no quadro geral de medalhas



Segundo uma projeção feita pela empresa americana Nielsen e divulgada nesta quarta-feira (17), a 100 dias para o início das Olimpíadas, o Brasil deve cair duas posições no ranking geral das Olimpíadas Paris 2024 e deve ocupar o 14º posição. Além disso, Estados Unidos deve levar 123 medalhas no total e China 89, ocupando as duas primeiras colocações gerais, mas a delegação americana saíra em vantagem. Caso a projeção estiver certa, EUA ganhará as Olimpíadas pela oitava vez consecutiva e conquistam o maior número de medalhas nos Jogos Olímpicos. Já o Brasil cairia duas posições em comparação aos Jogos de Tóquio, quando ocupou a 12º no quadro geral e levaria nove medalhas de ouro e 18 no pódio total, ficando atrás de Espanha (20-5) e Hungria (19-5), países que superou há três anos. Os estudos foram feitos pela Gracenote Sports da Nielsen, que fornece análises estatísticas para ligas esportivas de todo o mundo. A empresa americana também acompanha as principais competições envolvendo esportes olímpicos que antecedem os Jogos. Depois dos EUA e da China, a previsão para o quadro de medalhas tem na sequência a Grã-Bretanha (66 medalhas no total, sendo 13 de ouro), França (55-28), Austrália (50-13), Japão (49-13), Itália (47-12), Holanda (38-18), Alemanha (36-9) e Coreia do Sul (24-9).

*Com informações do Estadão Conteúdo