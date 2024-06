Brasil perde para a Polônia e fica fora do pódio na Liga das Nações de vôlei

Assim como o título, a medalha de bronze seria inédita para a seleção feminina, que foi vice-campeã três vezes da competição

Reprodução/X/@volei No tie-break, a vantagem aberta pelas polonesas no início foi crucial para garantir a vitória



Após uma campanha histórica com 13 vitórias em 13 jogos na Liga das Nações, a seleção feminina de vôlei encerrou sua participação na competição com uma derrota para a Polônia por 3 sets a 2 (25/21, 26/28, 25/21, 19/25 e 15/9) na disputa da medalha de bronze neste domingo (23) em Bangcoc, na Tailândia. Foi o segundo revés seguido do time dirigido pelo técnico José Roberto Guimarães. Assim como o título, a medalha de bronze seria inédita para a seleção feminina, que foi vice-campeã três vezes da competição. A partida contra as polonesas foi decidida no tie-break como já havia acontecido contra as japonesas, na semifinal da competição no sábado “Faltaram detalhes. A gente lutou ontem e lutou hoje de novo, mas é um campeonato longo e cansativo”, afirmou Júlia Bergmann ao Sportv após a nova derrota.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

No sábado, Rosamaria e o técnico Zé Roberto também citaram “detalhes” ao comentar a derrota diante das asiáticas. Japão e Polônia estão grupo do Brasil na primeira fase dos Jogos Olímpicos de Paris-2024. A seleção de Quênia completa o conjunto de quatro seleções no torneio olímpico. “São seleções que vamos enfrentar Paris e temos que ver o que erramos”, afirmou Júlia Bergmann, a segunda maior pontuadora do Brasil, com 20 pontos. A capitã Gabi foi responsável por 22 pontos. Contra as polonesas, o Brasil repetiram o roteiro da partida da semifinal contra o Japão. As brasileiras viram as rivais começarem melhor e tiveram que buscar a desvantagem no placar por duas vezes para levar o jogo para o quinto set. No tie-break, a vantagem aberta pelas polonesas no início foi crucial para garantir a vitória.

Veja a publicação:

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Vôlei Brasil (@cbvolei)

Publicado por Luisa Cardoso

*Com informações do Estadão Conteúdo