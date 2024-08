Brasileiro impede vitória da Inter de Milão na abertura do Campeonato Italiano

Junior Messias anotou o gol de empate do Genoa nos acréscimos, após aproveitar o rebote de um pênalti que ele mesmo havia perdido

A Inter de Milão, que defende o título do Campeonato Italiano, iniciou sua campanha com um empate em 2 a 2 contra o Genoa. O destaque da partida foi o brasileiro Junior Messias, que conseguiu marcar o gol de empate nos acréscimos, após aproveitar o rebote de um pênalti que ele mesmo havia perdido. O Genoa também contou com um gol de Voggliaco, enquanto Marcus Thuram foi o responsável pelos dois gols da equipe milanesa. O uso do VAR foi crucial durante o jogo, pois anulou dois gols da Inter por impedimento, mas também validou o segundo gol de Thuram e apontou o pênalti para o Genoa.

No primeiro tempo, a Inter teve um desempenho dominante, mas foi surpreendida aos 20 minutos, quando Voggliaco abriu o placar para o Genoa ao aproveitar um rebote. A resposta da Inter veio aos 30 minutos, com um cabeceio preciso de Thuram, que igualou o marcador. Na etapa complementar, a Inter continuou pressionando, mas viu um gol ser anulado. Aos 39 minutos, Thuram voltou a marcar, mas o gol foi inicialmente invalidado antes de ser confirmado pelo VAR. Nos momentos finais da partida, Junior Messias garantiu o empate para o Genoa, aproveitando a sobra de um pênalti defendido. Em outro confronto da rodada, o Parma, que subiu da Série B, também empatou em 1 a 1 com a Fiorentina. O gol do Parma foi anotado por Dennis Man, enquanto a Fiorentina igualou a partida com um gol de falta marcado por Biraghi.

