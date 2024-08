Bronze em Paris, Rayssa Leal desfila no carro do Corpo de Bombeiros em sua cidade natal

Atleta mais jovem a conquistar medalhas pelo Brasil, a ‘Fadinha’ também recebeu homenagem na escola

Reprodução/X/@timebrasil Rayssa já levou uma medalha de prata e uma de bronze durante olimpíadas



Rayssa Leal parou Imperatriz, no Maranhão, após desfilar com um carro do Corpo de Bombeiro pela cidade. A atleta, de apenas 16 anos, conquistou sua segunda medalha olímpica. A fadinha chegou na cidade na última terça-feira (13), no Aeroporto Prefeito Renato Moreira e foi recebida de forma muito acalorada pelos habitantes da cidade.

Além da medalhista olímpica, estavam no carro a família e amigos próximos da skatista. Ela foi aplaudida pelas pessoas que acompanharam o carro com gestos e registros pelo celular, em carreata ou a pé mesmo.

Quando retornou à escola nesta quarta-feira (14), Rayssa Leal também foi recebida com homenagens, inclusive da banda musical do Exército Brasileiro, que tocaram no Colégio Cebama, onde ela estuda. A atleta está no segundo ano do ensino médio. Rayssa conquistou a medalha de prata nas Olimpíadas de Tóquio 2020 e um bronze nas Olimpíadas de Paris 2024.

ELA MERECE! A cidade de Imperatriz, no Maranhão, fez uma carreata para receber de volta a medalhista olímpica Rayssa Leal. 😍 pic.twitter.com/FDtDl8HwRg — Central Reality (@centralreality) August 14, 2024