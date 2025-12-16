Bruno Rodrigues irrita Palmeiras por disputar final de campeonato amador

Por meio de nota, o Verdão disse que o jogador está ‘sujeito às sanções previstas no regulamento do clube’ por não ter sido autorizado para participar de “atividades que coloque em risco a sua integridade física”

ETTORE CHIEREGUINI/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Bruno Rodrigues ficou quase dois anos afastado dos gramados por lesão nos dois joelhos



O atacante Bruno Rodrigues irritou a diretoria do Palmeiras ao participar no domingo (14) de final de um torneio de futebol amador sem a autorização do clube. De férias no Rio Grande do Norte, o jogador vestiu a camisa 11 do Guarani de Gravatá no Campeonato Municipal de Ceará-Mirim.

Procurado pela Jovem Pan, o Verdão disse, em nota, que o Bruno Rodrigues está “sujeito às sanções previstas no regulamento interno do clube”.

“A participação de um atleta profissional do Palmeiras em qualquer atividade que coloque em risco a sua integridade física durante o período de férias tem de ser previamente autorizada pelo Departamento de Futebol”, declarou o clube.

Bruno Rodrigues veste a camisa alviverde desde dezembro de 2023. No entanto, o atacante ficou 20 meses afastado por causa de duas graves lesões nos joelhos.

Em janeiro de 2024, no segundo jogo pelo Palmeiras, Bruno Rodrigues rompeu o ligamento do joelho direito. Já em maio deste ano, o atacante sofreu uma ruptura do tendão patelar do joelho esquerdo.

O jogador retornou aos gramados em setembro. Disputou 11 jogos e marcou dois gols. Seu contrato com o Verdão vai até 31 de dezembro de 2028.