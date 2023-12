Palmeiras surpreende e anuncia contratação do atacante Bruno Rodrigues

Destaque do Cruzeiro na última temporada, o jogador de 26 anos estava sendo disputado por diversas equipes do futebol brasileiro

Reprodução/Palmeiras Bruno Rodrigues é o segundo reforço do Palmeiras para 2024



O Palmeiras surpreendeu nesta terça-feira, 19, ao anunciar a contratação do atacante Bruno Rodrigues. Destaque do Cruzeiro na última temporada, o jogador de 26 anos pertencia ao Tombense-MG e não teve seu vínculo renovado com a Raposa. Disputado por Grêmio, Bahia, Internacional e diversos outros clubes no mercado da bola, o atleta acabou fechando com o atual campeão nacional. Formado nas categorias de base do Athletico-PR, Bruno Rodrigues passou por algumas equipes brasileiras, como Paraná, Ponte Preta e São Paulo. No exterior, ainda vestiu as camisas do Famalicão (Portugal) e Apoel (Chipre). Seu melhor momento, por outro lado, acontece no conjunto cruzeirense. Na temporada passada, ele marcou 13 gols e deu sete assistências em 49 jogos oficiais. A expectativa é que ele brigue posição com Dudu, que está se recuperando de uma grave lesão.

Em entrevista ao canal oficial do Palmeiras, Bruno Rodrigues explicou sua escolha. “É um sentimento de muita felicidade, muita vontade de poder jogar com essa camisa, mostrar meu futebol. O Palmeiras é o atual bicampeão brasileiro e acho que todo jogador gostaria de estar aqui. Vou aproveitar ao máximo, sempre dar meu melhor e buscar ser campeão”, disse. “Vários clubes me queriam, mas o Palmeiras é um gigante no futebol, ganhando muitos títulos ultimamente, e isso me fez escolher. Estou muito feliz e muito motivado”, completou. O atacante, desta forma, é o segundo reforço para 2024. Antes de Bruno Rodrigues, o Palmeiras já havia anunciado, em novembro, a contratação do meio-campista argentino Aníbal Moreno, que estava no Racing-ARG.