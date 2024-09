Candidato à presidência do COI propõe reintegração da Rússia ao movimento olímpico

Juan Antonio Samaranch Jr. quer adicionar o país ao Comitê, defendendo a inclusão de atletas transgêneros e a universalidade olímpica

Reprodução/Twitter/ @Olympic_Russia A eleição do novo presidente do COI está marcada para ocorrer entre os dias 18 e 21 de março de 2025, em Atenas



Juan Antonio Samaranch Junior, que se apresenta como candidato à presidência do Comitê Olímpico Internacional (COI), manifestou sua intenção de reintegrar a Rússia ao movimento olímpico, desde que o país retome o cumprimento das normas estabelecidas. Ele fez essa declaração em meio à sua campanha para as eleições que ocorrerão em março de 2025, destacando que a Rússia foi excluída do COI após a invasão da Ucrânia. O candidato ressaltou a importância da “independência e universalidade” no contexto olímpico, defendendo a união de pessoas de diversas culturas e sistemas políticos. Essa posição contrasta com a de seu concorrente, Sebastian Coe, que se opõe à participação de atletas russos em competições internacionais.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Atualmente, a Rússia está fora dos Jogos Olímpicos de Paris-2024, onde apenas 15 atletas competirão sob uma bandeira neutra. Samaranch Jr. também se posicionou sobre a inclusão de atletas transgêneros, pedindo a criação de regras que garantam igualdade e não desestimulem futuras campeãs. Além de Samaranch Jr. e Coe, há outros cinco candidatos na corrida para suceder Thomas Bach, que não buscará a reeleição após os Jogos de Paris. A eleição do novo presidente do COI está marcada para ocorrer entre os dias 18 e 21 de março de 2025, em Atenas, e promete ser um momento decisivo para o futuro do movimento olímpico.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Marcelo Seoane