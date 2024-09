Ucrânia confirma que ‘Plano de Vitória’ pedirá convite formal de adesão à Otan

Inclusão dessa solicitação, a ser apresentada aos EUA, foi revelada por vários veículos de comunicação citando fontes familiarizadas com o documento

REUTERS/Valentyn Ogirenko Yermak também pediu para que os países da Aliança "não deem atenção às ameaças de escalada da Rússia"



O chefe do gabinete presidencial da Ucrânia, Andriy Yermak, confirmou de Nova York, nesta terça-feira (24), que a aspiração de seu país de ingressar na Otan está incluída no chamado “Plano de Vitória” que o presidente Volodmir Zelenski apresentará aos Estados Unidos e demais aliados. “Durante meu discurso no Conselho de Relações Internacionais em Nova York, observei que o Plano de Vitória contém componentes militares e diplomáticos. O convite da Otan à Ucrânia faz parte do Plano de Vitória”, escreveu Yermak em sua conta na rede social X. Yermak também pediu para que os países da Aliança “não deem atenção às ameaças de escalada da Rússia” no caso da adesão da Ucrânia, que até agora não conseguiu obter o compromisso firme que buscava de que seria admitida como membro da Otan.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A inclusão dessa solicitação no “Plano de Vitória” – uma lista de propostas para fortalecer a posição da Ucrânia que Zelensky apresentará na sexta-feira ao presidente dos EUA, Joe Biden, antes de repassá-la aos outros parceiros de Kiev — foi revelada por vários veículos de comunicação citando fontes familiarizadas com o documento. “Peço aos nossos aliados que aumentem e acelerem a entrega de pacotes de assistência militar”, disse Yermak na conferência, que ocorre às margens da Assembleia Geral da ONU em Nova York, de acordo com um comunicado do gabinete presidencial ucraniano.

*Com informações da EFE

Publicado por Marcelo Bamonte