CBB anuncia nomes da seleção brasileira masculina para o Pré-Olímpico de basquete; veja quem são

Ao todo 15 atletas foram convocados e foi a mesma base do grupo que disputou a Copa do Mundo em setembro de 2023

Conforme anunciado pelo técnico Aleksandar Petrovic, nesta quarta-feira (15), amostrou a convocação da seleção brasileira masculina para a disputa do Pré-Olímpico de basquete, a ser realizado em Riga, na Letônia. A disputa será entre os dias 3 e 7 de julho, e é a última chance para obter uma vaga nos Jogos de Paris-2024. Ao todo 15 atletas foram convocados e foi a mesma base do grupo que disputou a Copa do Mundo em setembro de 2023. Entretanto, há novidades. João Marcelo “Mãozinha”, Gui Deodato, Elinho Corazza e Alexey Borges. Raulzinho, que se recupera de uma contusão na mão, se apresenta em Blumenau para os treinamentos.