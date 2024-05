CBF anuncia retomada do Campeonato Brasileiro após tragédia no Rio Grande do Sul

Com os estádios de Porto Alegre indisponíveis, Grêmio e Internacional terão que mandar seus jogos em outras localidades, como Curitiba e Caxias do Sul

A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) anunciou a retomada do Campeonato Brasileiro a partir de 1º de junho, após a suspensão da competição devido à tragédia ambiental no Rio Grande do Sul. A decisão foi tomada de forma independente, mantendo a ordem das rodadas, com a próxima disputa referente à sétima. A entidade informou que a medida não prejudicará as deliberações do Conselho Técnico, marcado para o dia 27 de maio, quando os clubes discutirão a continuidade do Nacional. A suspensão foi solicitada por 15 dos 20 clubes participantes da Série A. Os times gaúchos estão sem jogar desde abril devido às chuvas que afetaram a região.

Com os estádios de Porto Alegre indisponíveis, Grêmio e Internacional terão que mandar seus jogos em outras localidades, como Curitiba e Caxias do Sul. O Grêmio enfrentará o Red Bull no Couto Pereira e o Botafogo no Alfredo Jaconi. Já o Internacional atuará contra o São Paulo no estádio Heriberto Hülse, em Criciúma. A CBF garantiu que as partidas canceladas serão remanejadas para datas futuras, de acordo com a disponibilidade no calendário.

