Renato Gaúcho propõe eliminação do rebaixamento no Brasileirão em meio à tragédia no RS

DENNY CESARE/CÓDIGO19/ESTADÃO CONTEÚDO Renato Gaúcho também abordou a questão da insegurança dos jogadores em relação à retomada da rotina no Rio Grande do Sul e à distância de seus familiares e amigos



O técnico do Grêmio, Renato Gaúcho, fez uma sugestão inédita para o Brasileirão deste ano, propondo a eliminação do rebaixamento em virtude da tragédia que assola o Rio Grande do Sul. Ele defende que essa medida evitaria prejuízos aos clubes gaúchos, sem prejudicar as equipes da Série A. “Eu não sou nem contra nem a favor (que Grêmio, Internacional e Juventude não sejam rebaixados), porque entendo que outros clubes da segunda divisão estão brigando para subir. Mas aí cabe à CBF arrumar uma solução. Então sobem os quatro e não cai ninguém. Na pandemia, a gente viu o que a gente sofreu também. É uma situação muito difícil, em que os clubes gaúchos vão ficar muito atrás”, afirmou Renato ao programa Boleiragem, do SporTV. O técnico destacou a importância de proteger os times do estado diante da situação delicada em que se encontram.

Ele ressaltou que os clubes gaúchos enfrentarão desafios físicos, emocionais e psicológicos após a tragédia, o que poderia comprometer seu desempenho no campeonato. Além disso, o treinador enfatizou a necessidade de paralisar o campeonato, priorizando a saúde e o bem-estar dos jogadores em meio à crise. Renato Gaúcho também abordou a questão da insegurança dos jogadores em relação à retomada da rotina no Rio Grande do Sul e à distância de seus familiares e amigos. Ele ressaltou a preocupação dos atletas com seus entes queridos e a necessidade de trabalhar a parte psicológica dos jogadores para lidar com essa situação delicada.



