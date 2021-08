CBF quer testar jogos com público nas quartas de final da Copa do Brasil

Confederação Brasileira de Futebol está desenhando um protocolo para permitir o retorno dos torcedores; documento será repassado para as autoridades locais, federações e clubes envolvidos nas partidas

FREDERICO BRASIL/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Nesta semana, Flamengo conseguiu no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) o direito de ter público em jogos que for mandante



A volta do públicos aos estádios pode acontecer na Copa do Brasil já neste mês, para as quartas de final da competição. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) já está desenhando um protocolo, que precisará ainda do aval de autoridades de saúde para permitir o retorno dos torcedores. O sorteio das quartas de final foi feito nesta sexta-feira, 6, e os jogos de ida do confronto acontecem no final de agosto. Os documentos elaborados pela comissão médica estão sendo finalizados e na próxima segunda-feira, 9, serão repassados para as autoridades locais, federações e clubes envolvidos nas partidas. Nesta semana, Flamengo conseguiu no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) o direito de ter público em jogos que for mandante, desrespeitando um acordo feito todos os times em reunião realizada por causa da pandemia de Covid-19. A Confederação Brasileira de Futebol condenou o motivo, que trouxe o Atlético Mineiro, que também está recorrendo da sentença do Superior Tribunal de Justiça Desportiva para ter o direito à volta da torcida nos jogos.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga