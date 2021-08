Federação Paulista anuncia retorno da Copa São Paulo de Futebol Jr. em 2022

Após uma temporada de paralisação em virtude da pandemia do novo coronavírus, a Copinha, como é conhecido o principal torneio de base do Brasil, terá o seu início em janeiro de 2022

Reprodução/Twitter/@Copinha A FPF anunciou o retorno da Copinha em 2022



A Federação Paulista de Futebol (FPF) comunicou nesta segunda-feira, 2, que a Copa São Paulo de Futebol Jr. voltará a ser disputada em 2022. Após uma temporada de paralisação em virtude da pandemia do novo coronavírus, a Copinha, como é conhecido o principal torneio de base do Brasil, terá o seu início previsto para o dia 2 de janeiro e término no dia 25 do mesmo mês. Em nota, a entidade anunciou que as datas programadas para os jogos poderão sofrer alterações, conforme “os interesses das emissoras que transmitirão a competição e critérios de segurança estabelecidos pelos órgãos públicos”.

A Copinha, como é conhecida a competição, costuma acontecer anualmente no mês de janeiro, do começo do mês até o dia 25 de janeiro, aniversário da cidade de São Paulo. Além disso, ela conta com equipes espalhadas por todo o Brasil – em algumas edições, até times estrangeiros participaram do campeonato que é a maior vitrine da base. Em 2022, poderão participar do campeonato os atletas nascidos nos anos de 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 e 2006. O último vencedor foi o Internacional, que derrotou o rival Grêmio na final, realizada no Pacaembu, em 2020.