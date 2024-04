Chelsea goleia o Everton por 6 a 0 com Cole Palmer em noite de Messi

Atacante fez quatro gols e se igualou a Haaland, do Manchester City, como artilheiro da Premier League; Jackson e Gilchrist também marcaram para os Blues

Glyn KIRK / AFP No próximo jogo Chelsea enfrenta Arsenal, no Emirates Stadium



O Chelsea venceu o Everton por 6 a 0 nesta segunda-feira (15), pela 33ª rodada do Campeonato Inglês. O atacante do Chelsea, Cole Palmer foi, novamente, o destaque do time, com quatro gols no jogo, sendo três logo no primeiro tempo. Nas redes sociais, Palmer chegou a ser comparado a Messi, sobretudo pelo primeiro gol, uma pintura que levou os torcedores no estádio Stamford Bridge. Ele agora soma 20 gols nesta temporada da Premier League e divide com Haaland, do Manchester City, a artilharia da competição. Os outros a marcarem foram Jackson e Gilchrist. O brasileiro Thiago Silva, que joga pelo Blues, começou entre os titulares do time. Com o resultado do jogo de hoje, Chelsea alcançou os 47 pontos, na nona colocação. Já o adversário, Everton, tem 27 e está na 16ª posição. Na próxima rodada, o Chelsea enfrentará o Arsenal, no Emirates Stadium, enquanto Everton procura sua recuperação perante o Nottingham Forest, em casa.

Hat-Trick do Palmer em 30 minutos.. 🥶 Adivinha em quem o homem se inspirou? 🐐 pic.twitter.com/14f4DfIdf8 — icaro messili (@icomarsili) April 15, 2024