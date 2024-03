Choque-Rei tem empate polêmico, e MorumBis recebe mais de 55 mil torcedores

Clássico entre São Paulo e Palmeiras terminou em 1 a 1; tricolor lidera o Grupo D, enquanto o alviverde é líder do Grupo B

MAURíCIO RUMMENS/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO James Rodriguez do São Paulo durante a partida entre São Paulo FC x Palmeiras válida pela 11ª rodada do campeonato paulista 2024,realizada no Estádio do Morumbi em São Paulo, SP.



O clássico Choque-Rei entre São Paulo e Palmeiras atraiu mais de 55 mil torcedores ao MorumBis, superando a presença do rival Santos na semana anterior. O jogo terminou neste domingo, 3, empatado em 1 a 1, com polêmicas envolvendo o uso do VAR. O São Paulo, líder do Grupo D, enfrentará o Ituano na última rodada em busca da vaga no mata-mata, enquanto o Palmeiras, já classificado, lidera o Grupo B. O confronto contou com a presença de quatro jogadores convocados para a seleção brasileira, mas foi marcado por pouca técnica e muitas faltas nos primeiros minutos.

O Palmeiras se destacou no meio de campo, mas enfrentou dificuldades devido ao posicionamento de alguns jogadores. O São Paulo abriu o placar após erro do goleiro Weverton, mas viu o Palmeiras empatar de pênalti, com auxílio do VAR. Sem Wellington Rato e Calleri, o São Paulo apostou em uma formação com três zagueiros para melhorar a transição e a ausência do argentino no ataque. No entanto, a equipe paulista viu o Palmeiras crescer no segundo tempo e pressionar em busca da virada. O time alviverde melhorou com as mudanças de Abel Ferreira e conseguiu o empate, enquanto o São Paulo não conseguiu evoluir no jogo e teve um possível pênalti não marcado após consulta ao VAR.

*Reportagem produzida com auxílio de IA