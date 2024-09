Clássico do Brasileirão entre São Paulo e Corinthians será no estádio Mané Garrincha

Majestoso não poderá ser disputado no Morumbi devido ao show do cantor Bruno Mars; duelo em Brasília deve ter torcida única

Rodrigo Coca/Agência Corinthians O são-paulino Arboleda e o corintiano Pedro Raul em lance do Majestoso do primeiro turno do Brasileirão



A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) confirmou que o esperado duelo do Brasileirão entre São Paulo e Corinthians, que estava agendado para o Morumbi, agora acontecerá no estádio Mané Garrincha, em Brasília. A partida está marcada para o dia 29 de setembro, com início às 16h. Este será o primeiro confronto entre as duas equipes no Distrito Federal. A alteração de local se deve à programação de um show do cantor Bruno Mars no Morumbi, que coincide com a data do clássico. Apesar de a partida não ser disputada no Estado de São Paulo, onde a legislação não permite torcedores visitantes, o Majestoso do segundo turno deverá receber apenas tricolores nas arquibancadas. O clube do Morumbi, mandante da partida, prega isonomia, pois não teve sua torcida em Itaquera no primeiro turno do Nacional.

O estádio Mané Garrincha, que passou por melhorias recentes em seu gramado, se prepara para receber não apenas este jogo, mas também outras partidas importantes. No dia anterior ao clássico, a arena brasiliense será palco do confronto entre Botafogo e Grêmio, agendado para o dia 28 de setembro, às 21h. Além disso, no dia 22 de setembro, o Vasco enfrentará o Palmeiras no mesmo estádio.

Publicada por Felipe Cerqueira

